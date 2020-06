Incidente sulla E 45, moto distrutta dalle fiamme

Cade sulla E45, dopo un incidente con un furgone, e la moto prende fuoco. Per fortuna ha riportato solo una probabile frattura a un braccio ed alcune escoriazioni il motociclista che ha avuto un incidente sulla E 45, in direzione Cesena, poco prima dell’uscita per Montebello. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

La moto ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento della squadra vigili del fuoco da corso Cavour. la moto è andata completamente distrutta.

Nell’incidente coinvolto anche un furgone.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica.

Traffico interrotto in quel punto della E 45 per consentire i soccorsi.