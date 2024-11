Incidente sulla Contessa, traffico bloccato - Tuttoggi.info

Sulla strada statale 452 “della Contessa” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3, nel comune di Gubbio, in provincia di Perugia.

Ne dà notizia l’Anas. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolto un furgone. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. (Maggiori informazioni nelle prossime ore, foto di repertorio)