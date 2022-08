Incidente sulla “Centrale umbra”, traffico paralizzato verso Collestrada

Traffico paralizzato sulla Ss75 "Centrale umbra" in direzione Perugia per un incidente stradale

Traffico paralizzato sulla Ss75 “Centrale umbra” in direzione Perugia per un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Ospedalicchio poco prima delle 17,30 di lunedì.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale ed un’ambulanza del 118. Praticamente bloccata, come detto, la circolazione stradale in direzione di Collestrada, con i veicoli che transitano nella corsia di sorpasso. Intorno alle 18 è in corso di rimozione il veicolo incidentato, con il traffico che dunque a breve dovrebbe tornare a circolare regolarmente.