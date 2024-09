Incidente sulla bretella, c'è un ferito | Caos traffico - Tuttoggi.info

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30 lungo la bretella di Colle San Tommaso, a Spoleto. Secondo le primissime informazioni, un’auto – che procedeva verso piazza d’Armi – avrebbe impattato contro un ciclista, con quest’ultimo caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono presenti un’ambulanza del 118 e la polizia locale. Disagi al traffico, in una zona già al centro in questi giorni di ripercussioni per i lavori di asfaltatura nella vicina rotatoria di via Pietro Conti.

(articolo in aggiornamento)