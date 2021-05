Incidente sul raccordo Terni - Orte, traffico paralizzato - Tuttoggi

Incidente lungo la statale "Umbro Laziale" tra Montoro e Narni tra due veicoli nel tratto in cui sono in corso i lavori da parte di Anas

Incidente stradale lungo il raccordo Terni – Orte venerdì pomeriggio (7 maggio), con il traffico paralizzato in entrambe le direzioni. Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto nel tratto della strada statale 675 “Umbro Laziale” dove sono in corso dei lavori, tra gli svincoli di Montoro e Narni.

I mezzi si sono scontrati proprio nel punto in cui si viaggia su una unica carreggiata a doppio senso per via degli interventi di Anas.

Sul posto forze dell’ordine, 118 e personale di Anas. Intorno alle 17 il traffico ha ripreso a scorrere ma sono presenti comunque forti rallentamenti.

