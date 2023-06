Incidente sul lavoro, si ribalta con il trattore | 49enne in ospedale - Tuttoggi.info

L'uomo è rimasto con una gamba sotto il mezzo, al momento è ricoverato a Perugia ma non sarebbe in pericolo di vita

Incidente sul lavoro questa mattina (16 giugno) nei boschi al confine tra i Comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina. L’uomo – taglialegna 49enne di origini straniere – si sarebbe ribaltato con il trattore rimanendo con una gamba sotto il mezzo.

Subito è scattato l’allarme dei colleghi, con i soccorsi precipitatisi nella zona indicata, dove il gruppo di operai stava movimentando della legna appena tagliata in una zona impervia.

Date le condizioni gravi dell’arto inferiore ferito è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso: l’operaio – che fortunatamente sarebbe rimasto sempre cosciente – è stato infatti trasportato all’ospedale di Perugia in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.