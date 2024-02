Incidente sul lavoro, operaio precipita da impalcatura di 6 metri - Tuttoggi.info

Ennesimo incidente sul lavoro, grave operaio dopo volo da impalcatura: ricoverato in Terapia Intensiva con riserva di prognosi

Nel giorno in cui a Terni e Perugia i sindacati hanno indetto uno sciopero di due ore di edili e metalmeccanici e organizzato dei presidi sotto le Prefetture delle due Province dell’Umbria per dire ‘basta ai morti sul posto di lavoro’ (in riferimento al crollo di Firenze) a Cesi, provincia di Terni, si è verificato l’ennesimo grave incidente sul posto di lavoro: un operaio di 65 anni, secondo quanto è stato possibile apprendere, è precipitato da un’impalcatura di circa 6 metri. Le sue condizioni sono sembrate da subito molto serie e un equipaggio del 118 ha provveduto a trasferire il paziente in ‘codice rosso’ al Pronto Soccorso del Santa Maria, dove è stato affidato alle cure dei sanitari per le policontusioni e i politraumi riportati. Allo stato attuale l’uomo è ricoverato in Terapia Intensiva con riserva di prognosi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e personale della Usl2.