Incidente sul lavoro, all’Europoligrafico muore un addetto alle manutenzioni

Incidente mortale sul lavoro all’Europoligrfafico di Perugia, dove ha perso la vita un addetto alla manutenzione di un macchinario.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì nello stabilimento di via Guido Rossa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, gli agenti della polizia di Stato, i tecnici della ASL e i vigili del fuoco, ma per l’operaio, che pare sia rimasto schiacciato, non c’è stato nulla da fare. La vittima, identificata come un addetto alla manutenzione di un macchinario, è deceduta sul luogo dell’incidente.

Al momento, le cause e la dinamica dell’accaduto restano sconosciute. Le autorità competenti hanno avviato indagini.

(notizia in aggiornamento)