Incidente su A1, tamponamento tra tir e autocarro | Traffico rallentato - Tuttoggi.info

Incidente tra Orvieto e Fabro, code in A1. Tamponamento tra un mezzo pesante e un autocarro fermo su corsia di emergenza

Nel pomeriggio di oggi, 19 aprile, si è verificato un incidente lungo l’A1, tra due mezzi pesanti. Secondo quanto è stato possibile apprendere si tratta di un tamponamento avvenuto tra Orvieto e Fabro, direzione nord. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un autocarro di una ditta che esegue lavori per la società autostrade, fermo sulla corsia di emergenza. Fortunatamente non si p registrato nessun ferito, ma il traffico è stato rallentato. Sul posto si è portata la Polizia Stradale di Orvieto per gli accertamenti del caso e per la gestione del traffico.