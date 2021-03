Coinvolto in incidente, scappa: pensionato rintracciato e denunciato

Nell'incidente a Cascia erano rimasti feriti due uomini residenti in provincia di Terni ma l'uomo alla guida dell'altra auto non si era fermato

Coinvolto in un incidente stradale, è scappato senza prestare soccorso agli occupanti dell’altro veicolo, rimasti feriti. È stato però rintracciato e denunciato: si tratta di un pensionato di Cascia.

A fine gennaio, infatti, si era verificato lo scontro tra due auto lungo la strada regionale 320 di Cascia. Sul posto erano intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Norcia, ma uno dei due veicoli si era già allontanato dal luogo dell’incidente. A bordo dell’altra auto, invece, c’erano due uomini – residenti in provincia di Terni – rimasti feriti fortunatamente in modo non grave.

I militari dell’Arma hanno quindi avviato le indagini per individuare gli occupanti dell’altro veicolo. Che, non avendo riportato grossi danni, era riuscito a rimettersi in marcia ed allontanarsi, senza appunto che il conducente si fosse sincerato delle condizioni degli occupanti dell’altra auto. Questi ultimi, tra l’altro, si erano successivamente recati all’ospedale di Amelia dove gli sono stati refertati alcuni giorni di prognosi.

Il pensionato casciano, quindi, una volta individuato, è stato denunciato dai carabinieri. Le ipotesi di reato sono al vaglio della procura della Repubblica di Spoleto.