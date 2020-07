Incidente sul lavoro a Sabbione: uomo contro il muletto finisce in ospedale

E’ finito con la testa addosso ad un muletto, riportando un trauma cranico. Incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda di trasporti in vocabolo Sabbione. Coinvolto un operaio di 50 anni.

Incidente sul lavoro, condizioni non gravi

Sul posto il 118 che lo ha portato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi, per una prognosi non riservata. Sul posto sono intervenuti, per ricostruire la dinamica dell’incidente, anche gli agenti della Polizia di Terni e gli operatori della Usl Umbria 2.