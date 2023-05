Incidente nel cantiere della ricostruzione, sindacati chiedono incontro a Castelli - Tuttoggi.info

I tre sindacati hanno chiesto un incontro urgente al commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli

Ancora un incidente, un infortunio grave nei cantieri edili dell’Umbria ed in particolare in uno della ricostruzione post terremoto. Questa volta è accaduto a Norcia, un giovane di 29 anni, impegnato in un cantiere post sisma, è caduto martedì da un ponteggio dall’altezza di tre metri e versa in condizioni gravi.

“Gli incidenti nei luoghi di lavoro che ogni giorno si registrano in tutta Italia sono fuori controllo – affermano in una nota le segreterie dei sindacati dei lavoratori edili dell’Umbria, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil – e siamo profondamente preoccupati per quanto avviene nei cantieri. Per noi questo stillicidio non è ammissibile e per questa ragione è necessario adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori”.

Per questo motivo i tre sindacati hanno chiesto un incontro urgente al commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli (nella foto), per affrontare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Le nostre segreterie di categoria – concludono Feneal Uil, Fica Cisl e Fillea Cgil – esprimono la loro solidarietà e vicinanza al lavoratore rimasto vittima dell’incidente augurandogli una pronta guarigione”.