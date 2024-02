Incidente muore motociclista, 4 feriti gravi AGGIORNAMENTI

Scontro a Ponte Felcino, la vittima aveva 53 anni, Gravissima una 19enne, in codice rosso anche un 15enne, la madre di 45 anni e un 23enne

Un motociclista di 53 anni è morto in un incidente avvenuto poco prima delle 17 sulla strada della Molinella a Ponte Felcino, il tratto di rettilineo che costeggia la zona industriale.

Nello scontro altre quattro persone sono rimaste ferite, in modo grave. Una 19enne è stata trasportata con l’elisoccorso Icaro al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. In codice rosso anche gli altri tre, un 15enne e la madre di 45 anni che viaggiavano sulla stessa auto, e un ragazzo di 23 anni, trasportati in ospedale con le autoambulanze del 118. Ai soccorsi stanno partecipando anche i vigili del fuoco. Di Perugia la vittima e tutti e quattro i feriti.

Lo scontro ha coinvolto due auto (una Bmw e una Panda) e la motocicletta su cui viaggiava la vittima. Un’auto era condotta dalla 45enne, cono a bordo i giovani di 15 e19 anni. L’altra auto era condotta dal 23enne. Il motociclista è morto sul colpo, inutili i soccorsi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale. La strada è temporaneamente chiusa.

