Incidente mortale sulla Salaria, perde la vita abitante di Norcia - Tuttoggi

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente mortale lungo la Salaria, in provincia di Rieti. Secondo quanto è stato possibile apprendere, sono due le autovetture coinvolte nello schianto che per motivi ancora al vaglio dei Carabinieri del posto sono entrate in collisione.

Lo schianto è stato molto violento e le auto sono andate distrutte; purtroppo uno dei conducenti di una delle vetture, ha riportato policontusioni e politraumi che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, un 74enne residente a Norcia.