Incidente mortale, donna contro albero con minibus - Tuttoggi.info

Una donna di 64 anni ha perso la vita in seguito a un incidente mortale che si è verificato nella mattina di oggi, 1° agosto, lungo la Tiberina, nei pressi di Acquasparta. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la donna ha perso il controllo del minibus che conduceva, finendo la sua corsa contro un albero. Lo schianto è stato violento e la donna ha riportato policontusioni e politraumi importanti. Sul posto, oltre ai Carabinieri che indagano sull’incidente, anche un equipaggio del 118, che ha provveduto a trasferire la donna al Pronto Soccorso in codice rosso. Nonostante tutto il personale medico abbia fatto di tutto per tenere in vita la donna, per la paziente non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le conseguenze riportate in seguito allo schianto.