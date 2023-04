Incidente mortale a Terni, taxi falcia pedone - Tuttoggi.info

Incidente mortale in via Narni: taxi centra uomo sulla rotonda davanti ai Carabinieri di Collescipoli. Indagini in corso

Nella serata di ieri, 11 aprile, si è verificato un incidente mortale in via Narni. Secondo quanto è stato possibile apprendere, un taxi ha investito un uomo di 63 anni, di origini ghanesi, K. N. le generalità, all’altezza della rotonda che si trova davanti alla stazione dei Carabinieri.

Incidente mortale, pedone falciato e ucciso

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che l’uomo stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, quando è stato centrato dal taxi. L’impatto è stato molto violento e le condizioni dell’uomo sono sembrate subito molto gravi. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasferito il paziente al Pronto Soccorso in Codice Rosso. Nonostante tutti i tentativi del personale medico di rianimare il 63enne, per lui non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i politraumi e le policontusioni riportati nella dinamica dell’incidente.