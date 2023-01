Incidente mortale a caccia, Narni in lutto per Giovanni Stentella - Tuttoggi

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono i militari di Pitigliano a indagare sulla vicenda, da uno dei componenti del gruppo sarebbe partito accidentalmente un colpo di fucile che ha colpito in pieno torace Giovanni Stentella. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 immediatamente giunto sul posto, dopo l’allarme dato dagli amici.

Lutto per Giovanni Stentella, disposta autopsia

Giovanni Stentella, conosciuto come stimato professionista a Narni, era un uomo di valori, che ha sempre messo al primo posto la famiglia e il lavoro, tanto che non aveva rinnovato la licenza di caccia per avere più tempo da dedicare agli affetti nel fine settimana. “Un’altra tremenda notizia ha sconvolto la nostra comunità – commenta il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli – Non ci sono parole. Un abbraccio alla famiglia di Giovanni”. Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le circostanze del drammatica incidente mortale di caccia.