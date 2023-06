Incidente sul lavoro Montefalco, fissati i funerali di Lucian

Via libera per la celebrazione del rito funebre dopo l'autopsia

Saranno celebrati domani, martedì 6 giugno 2023, alle ore 15.30, nella chiesa di Sant’Agostino di Montefalco (Perugia), il paese dove abitava e dove ha anche perso la vita, i funerali di Lucian Gheorghe Sotir, l’operaio di soli 43 anni, di origini rumene ma residente da tanti anni in Italia e ben inserito in loco, dove lavorava regolarmente e aveva formato la sua famiglia, rimasto vittima del tragico infortunio sul lavoro accaduto martedì 30 maggio in un cantiere del centro storico, nei pressi di piazza Mustafà: com’è tristemente noto, il lavoratore sarebbe precipitato da un balcone, da diversi metri di altezza, a causa del cedimento di un solaio dell’edificio su cui stava operando, e, altro aspetto straziante della vicenda, a trovare per prima il corpo senza vita è stata la sua compagna che, non vedendolo rincasare, preoccupata, era andata a controllare nel luogo dove sapeva che il quarantatreenne era impegnato.

Nella mattinata di oggi, al rientro dal ponte del 2 giugno, è arrivato il nulla osta alla sepoltura dall’autorità giudiziaria, dopo che nel pomeriggio di giovedì primo giugno il medico legale, dott.ssa Laura Panata, presso l’ospedale di Perugia, aveva proceduto con l’autopsia sulla salma per chiarire le cause del decesso, accertamento disposto dal Pubblico Ministero della Procura di Spoleto, dott. Alessandro Tana, che da prassi ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo sull’ennesima morte bianca. I familiari dell’operaio hanno così finalmente potuto fissare la data delle esequie del loro caro, che saranno partecipatissime: Sotir era molto conosciuto e ben voluto da tutti a Montefalco e il suo crudele destino ha destano profonda commozione.

Lucian Gheorghe Sotir ha lasciato in un dolore immenso la compagna Antonella, due figli minorenni, una figlia di 15 anni e un figlio di 11, i genitori, un fratello e una sorella i quali, per fare piena luce sui fatti e tutte le responsabilità dell’incidente, essere assistiti e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Matteo Cesarini, si sono affidati a Studio3A-Valore S.P.A.