Incidente in viale Romagna, tre auto coinvolte | Una 78enne in ospedale - Tuttoggi.info

Incidente stradale – l’ennesimo – in Viale Romagna, a Città di Castello. Questa mattina (28 marzo), intorno alle 11.15, all’altezza dell’incrocio con Via Gio Batta Venturelli (di fronte alla Satiri Auto) sono state coinvolte ben tre auto, causando rallentamenti alla circolazione per circa un’ora.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, una Fiat Punto, condotta da un 22enne residente a Città di Castello, mentre percorreva Viale Romagna in direzione centro storico, avrebbe tamponato una Toyota Aygo. Alla guida di quest’ultima vi era una 78enne di Pietralunga, che si trovava ferma al centro della strada in procinto di svoltare a sinistra proprio su Via Gio Batta Venturelli.

A seguito dell’impatto, la Toyota è stata sbalzata verso il lato destro della carreggiata, urtando una Ford Focus che in quel momento la stava sorpassando proprio sulla destra. Alla guida c’era un 65enne, anch’esso residente a Città di Castello.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per regolare il traffico. Il personale sanitario del 118, allertato dagli agenti, ha prestato soccorso alla signora della Toyota Aygo, trasportata in ambulanza all’Ospedale di Città di Castello per accertamenti. Fortunatamente, gli altri due conducenti coinvolti nel sinistro sono rimasti illesi.