Incidente in viale Martiri della Resistenza, traffico in tilt - Tuttoggi

Scontro tra due auto a Spoleto, sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e 118. Disagi per la viabilità in attesa della rimozione dei mezzi

Traffico in tilt nel primo pomeriggio di giovedì 1 aprile in viale Martiri della Resistenza a Spoleto per un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 a poca distanza dall’incrocio con via Montepincio. Due le auto che si sono scontrate, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Spoleto e un’ambulanza del 118. Non sono al momento note le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. Lunghe code si registrano sia lungo viale Martiri della Resistenza (dove il traffico viene regolamentato a senso unico alternato dai vigili urbani) sia nelle vie limitrofe come via dei Filosofi in attesa che i mezzi incidentati vengano rimossi.