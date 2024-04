Incidente in moto in via Settevalli, muore 24enne | Grave l'amico passeggero - Tuttoggi.info

Il giovane centauro avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza della rotatoria nei pressi del centro commerciale, ancora in corso di accertamento le cause | Il passeggero 30enne è in prognosi riservata

Tragedia nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile in via Settevalli, a Perugia, dove un 24enne è morto in seguito ad un incidente stradale in moto.

Il centauro alla guida – deceduto sul colpo dopo aver battuto violentemente la testa – avrebbe perso il controllo della sua due ruote all’altezza della rotatoria (nei pressi del centro commerciale). Insieme a lui c’era anche l’amico passeggero 30enne (connazionale), ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

L’incidente, per il quale sono ancora in corso di accertamento le cause, è avvenuto intorno alle ore 1.30. Il 24enne, dipendente di un’azienda edile di Perugia, così come l’amico rimasto ferito gravemente, lascia una moglie e una figlia.