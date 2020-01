Incidente in galleria, tra i 4 feriti anche due bambini - Tuttoggi

Brutto incidente, oggi pomeriggio (giovedì 23 gennaio), dentro la galleria della statale 452 Contessa. A scontrarsi frontalmente, poco prima delle 17, sono state una Polo, condotta da una 51enne, che aveva a bordo anche due bambini, e una Bmw Serie 1, guidata da un 35enne.

La donna, la più grave, è stata trasportata all’ospedale di Branca in codice rosso (non è in pericolo di vita) mentre i suoi piccoli passeggeri e il conducente della Bmw (anch’essi finiti al nosocomio eugubino) fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite.

Sul posto sono intervenute, oltre a tre ambulanze del 118, vigili del fuoco di Gubbio, carabinieri e Polizia municipale del medesimo Comune.