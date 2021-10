Incidente in galleria, auto ribaltata e una donna ferita

L'urto tra due vetture che percorrevano la galleria Volumni del Raccordo in direzione nord | Rallentamenti del traffico

Incidente sul Raccordo Perugia-Bettolla, all’interno della galleria Volumni, in direzione nord.

Coinvolte due vetture, una si è ribaltata. Da quest’ultima è stata estratta una donna, recuperata dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale medico del 118. Le altre persone coinvolte sono state portate al pronto soccorso, ma le loro condizioni non sono definite preoccupanti.

Sul posto anche la polizia stradale. Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e di recupero dei mezzi.

L’incidente si è verificato poco dopo le 7.30, in un’ora già critica per la viabilità per l’ingresso al lavoro.