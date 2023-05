Incidente in autostrada tra pullman pieno di turisti e auto | Foto - Tuttoggi.info

Incidente nel tratto umbro dell'autostrada, sul posto polizia stradale di Orvieto, vigili del fuoco ed ambulanza del 118

Paura nella mattinata di martedì lungo il tratto umbro dell’autostrada A1 per un incidente stradale che ha coinvolto un pullman ed un’auto, una Audi. Il sinistro è avvenuto nel tratto tra Orvieto e Fabro.

Nonostante la violenza degli urti tutti gli occupanti dei mezzi coinvolti (il pullman era pieno di turisti) sono rimasti illesi. Nell’impatto, l’Audi è finita fuori strada, contro la recinzione laterale dell’autostrada che la divide dalla vegetazione, rimanendo distrutta. Sul posto la Polizia Stradale di Orvieto per gli accertamenti delle responsabilità e la messa in sicurezza della viabilità. Intervenuti anche i vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118, ma, come detto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.