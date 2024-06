Incidente in autostrada, tir in fiamme lungo A1 tra Chiusi e Fabro: 10 Km di coda - Tuttoggi.info

Tir in fiamme in autostrada, incidente lungo la A1 causa 1' Km di coda. Traffico in tilt, ecco i suggerimenti di Autostrade per l'Italia

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo l’Autostrada Milano-Napoli che ha causato una coda di 4 km tra Chiusi e Fabro: si tratta di un tir, che trasportava carta, che, per motivi ancora in corso di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme. Il sito di Autostrade consiglia di entrare a Orte verso Roma e uscire a Valdichiana, provenendo da Firenze. Attualmente tra Valdichiana e Fabro verso Roma, il traffico non è più bloccato ma restano 10 km di coda per il tiro in fiamme, che trasportava carta, al km 422,3. Il traffico transita su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per il Raccordo Bettolle-Siena, utilizzare poi la E45 e rientrare sulla A1 ad Orte. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.