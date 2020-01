Incidente frontale lungo la Valnerina, due feriti in ospedale - Tuttoggi

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera all’altezza di Cervara, lungo la Valnerina. Secondo quanto è stato possibile apprendere sono due le autovetture coinvolte nello schianto che, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente.

Nell’ambito della dinamica dell’incidente sono rimaste ferite in modo serio due persone, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. I pazienti sono stati poi presi in cura dal 118 che li ha trasferiti al Pronto Soccorso in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri, traffico bloccato.