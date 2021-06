Sul posto i carabinieri per le verifiche del caso

Incidente lungo la Flaminia, all’altezza dello svincolo per la SS77. Coinvolti un motociclista e un’auto.

Il traffico, in questo momento, è particolarmente complesso. Ci sono diversi chilometri di fila, perché i mezzi sono ancora sul posto per i rilievi del caso e la carreggiata in direzione Spoleto è chiusa per lavori. Così i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno gestendo la viabilità.

Servizio in aggiornamento