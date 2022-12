Incidente di caccia a Perugia: ricoverato in codice rosso - Tuttoggi

Le cause del ferimento sono al momento sconosciute.In corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto

Nella tarda mattinata di oggi, durante una battuta di caccia nel perugino, un uomo di 34 anni è rimasto ferito all’arto superiore destro. Immediatamente soccorso dai compagni di caccia, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato dichiarato in codice rosso.

Le cause del ferimento durante sono al momento ancora sconosciute e sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La prognosi per il ferito resta riservata.