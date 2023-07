Incidente con la motozappa, muore 76enne - Tuttoggi.info

Tragedia giovedì mattina, uomo muore mentre è intento in lavori agricoli con la motozappa

Un uomo di 76 anni è morto questa mattina in seguito ad un incidente agricolo. Secondo quanto si è appreso, stava utilizzando una motozappa in un terreno di sua proprietà quando è avvenuta la tragedia. I soccorsi si sono rivelati vani.

L’incidente agricolo è avvenuto a Lugnano in Teverina ed a perdere la vita è stato un uomo del posto. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 76enne. Sul posto anche i vigili del fuoco di Amelia ed i carabinieri della locale Compagnia, in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria alla rimozione della salma.

Come detto, il decesso è avvenuto a seguito di un incidente avvenuto mentre l’uomo – classe 1947 – era intento a svolgere dei lavori agricoli, con l’utilizzo della motozappa, sul proprio appezzamento di terreno.