Incidente con la bici, muore dopo due settimane di agonia

L'incidente tra la bici ed un'auto era avvenuto il 22 agosto a Santa Maria degli Angeli, Giuseppe Filippucci è morto in ospedale. Donati gli organi

Non ce l’ha fatta a sopravvivere alle conseguenze di un incidente con un’auto che lo aveva visto protagonista mentre era in bici, il 22 agosto, a Santa Maria degli Angeli. Giuseppe Filippucci, esercente di Rivotorto, è deceduto nelle ultime ore all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stato ricoverato da un paio di settimane per le gravi conseguenze del sinistro stradale avvenuto in prossimità di una rotatoria.

Da quell’incidente non si è mai ripreso e nelle ultime ore, appunto, è stato dichiarato il decesso dell’assisano, con i suoi organi che sono stati donati. Sull’incidente era stata aperta un’inchiesta che ora proseguirà per l’ipotesi di reato di omicidio stradale.