Incidente con camion che si ribalta e perde rifiuti in autostrada, traffico deviato sull'Umbria - Tuttoggi.info

Incidente tra 3 auto ed un camion nel tratto umbro dell'autostrada, traffico deviato lungo la E45 e chilometri di coda

Traffico autostradale deviato sull’Umbria dopo un incidente stradale tra tre auto ed un camion, con quest’ultimo che si è ribaltato perdendo rifiuti lungo l’autostrada A1, tra Chiusi e Fabro. Si registrano 6 km di coda al momento in direzione Firenze / Milano (nord), mentre in direzione Roma il traffico è rallentato per colpa dei curiosi.

Autostrade per l’Italia segnala infatti che “sulla A1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Valdichiana, in direzione di Firenze, si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un incidente tra tre auto e un camion che si è ribaltato, disperdendo parte del carico consistente in rifiuti, all’altezza del km 389. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra una coda di 5 km. Chiusa anche Fabro in entrata in direzione di Firenze. Per chi è diretto verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria di Chiusi, ma consigliamo di uscire a Fabro, dove si registrano 7 km di coda, utilizzare la viabilità ordinaria con rientro in autostrada a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze, consigliamo di uscire a Orte, utilizzare la E45 in direzione di Perugia, con successivo rientro in autostrada a Valdichiana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per ‘Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari”.