Incidente col trattore, muore 65enne di Spoleto - Tuttoggi.info

Tragedia in un uliveto nei monti di Spoleto mentre l'uomo stava utilizzando il trattore con la trinciatrice, inutili i soccorsi

Un uomo di 65 anni è morto a Spoleto a causa di un incidente con il suo trattore. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato nella zona di Monte Martano. Secondo quanto ricostruito, lo spoletino – Sabatino Bonanni – si trovava in un uliveto di sua proprietà e stava usando il trattore con la trinciatrice per tagliare l’erba. Ad accorgersi che qualcosa non andava ed a fare la macabra scoperta del decesso è stata una persona della zona.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 65enne.