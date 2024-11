Incidente all'incrocio con 5 feriti, chiusa via Flaminia | Foto - Tuttoggi.info

Incidente stradale poco dopo le 15,30 di lunedì 11 novembre in via Flaminia a Spoleto, con due auto che si sono scontrate all’incrocio per Colle Marrozzo. Cinque persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente tutte in modo lieve secondo le prime informazioni; sono comunque al centro di accertamenti da parte del personale del 118, accorso sul posto con due ambulanze. Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco, dalla vicinissima caserma. Attualmente il tratto di via Flaminia interessato, tra la sede della Snam e il sottopasso di Madonna di Lugo, è chiuso al transito, mentre sono in corso i soccorsi e i rilievi da parte della polizia municipale di Spoleto.

Secondo le prime informazioni, una Alfa nera – al cui interno viaggiavano 4 persone – che proveniva dalla strada di Colle Marrozzo si è immessa lungo via Flaminia, impattando con un furgoncino di un’azienda locale che procedeva lungo la strada principale e che era condotto dal titolare. L’impatto è stato molto violento, con il mezzo furgonato che è finito contro la cunetta stradale, su un fianco.

Un altro incidente stradale è avvenuto praticamente in contemporanea in un altro tratto di via Flaminia, poco prima di via Nursina. Una giovane è stata investita da un veicolo, una Panda, fortunatamente in modo non grave. Sul posto anche in questo caso i vigili urbani e il 118.

(articolo in aggiornamento)