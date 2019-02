Incidente ad Assisi, un malore è la probabile causa della morte di Paolo Mazzoni

share

Ci sarebbe un malore tra le ipotesi più accreditate per la morte di Paolo Mazzoni, il 55enne assisano avvenuta nella mattinata di lunedì 18 febbraio. Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 444, lungo la strada che da Assisi porta a Ponte Grande e poi a Gualdo, a poca distanza dallo svincolo per Armenzano e Costa di Trex.

Secondo i primi rilievi delle forze dell’ordine – i carabinieri di Assisi guidati dal maggiore Marco Vetrulli, intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale, guidata dal comandante Antonio Gentili, oltre a tre mezzi dei vigili del fuoco da Assisi e Perugia e un’ambulanza del 118 di Assisi, oltre al medico legale al magistrato di turno – tra il punto dove si notano i primi segni di sbandamento e l’effettiva uscita di strada ci sarebbero svariate decine di metri.

Se non colpito da malore, Mazzoni, assai noto nell’assisano-bastiolo perché dipendente Asl, avrebbe avuto il tempo di frenare o comunque avrebbe tentato di tenere il mezzo sulla strada, che era coperta da una leggera lastra di ghiaccio. Sarà comunque l’autopsia, svolta probabilmente nella giornata di domani al Santa Maria della Misericordia, a chiarire la dinamica del sinistro. Per ore (cira 3) le forze dell’ordine hanno lavorato per estrarre il corpo dalle lamiere e per recuperare l’auto, una Vitara 4×4 ruzzolata lungo la scarpata per 15 metri.

