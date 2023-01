Incidente a Madonna di Lugo, auto si ribalta | Foto - Tuttoggi

Il conducente dell'auto soccorso da vigili del fuoco e 118, trasportato in ospedale in ambulanza

Incidente stradale martedì mattina prima delle 9 a Madonna di Lugo. Un’auto si è ribaltata, finendo su un fianco, lungo via Sandro Pertini, poco prima del bivio per Colle San Tommaso.

Il conducente del veicolo, in stato confusionale, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del vicino distaccamento di Spoleto e poi soccorso dal personale del 118. È stato trasferito in ambulanza in ospedale per accertamenti.