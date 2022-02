Incidente a Balanzano sulla E45, tre feriti AGGIORNAMENTI

Scontro tra tre vetture, soccorsi con due autoambulanze e vigili del fuoco

Incidente sulla E45 nella zona di Balanzano, nel tardo pomeriggio di venerdì. Tre le vetture coinvolte. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, con i vigili del fuoco e due autoambulanze. Tre le persone ferite trasferite in ospedale, nessuna delle quali fortunatamente in modo grave come si temeva inizialmente.

L’incidente si è verificato all’altezza della stazione di servizio.

Traffico bloccato in direzione Roma, rallentamenti anche nell’altro senso di marcia.

Una volta rimossi i mezzi incidentati, il transito è ripreso, dapprima in una sola corsia.