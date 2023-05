Inchiesta Figc presunto illecito sportivo, il Perugia si difende

Nuova nota della società, ancora in silenzio stampa: nessuna comunicazione, estranei ai fatti ma pronti a chiarire

Con il Perugia Calcio ancora in silenzio stampa, il club e il presidente Massimiliano Santopadre parlano solo attraverso comunicati. E dopo quello in cui il patron biancorosso tornava ad attaccare la Reggina per scorrettezze circa i mancati versamenti contributivi, ora è stata emessa una nota in merito all’inchiesta aperta dalla Procura della Figc in merito ad un possibile illecito sportivo per il risultato della partita Perugia – Benevento.

Nel mirino del procuratore federale Chinè è finito il gol di Koaun, che nel recupero ha fato la vittoria per 3-2al Perugia. Vittoria che non è servita a evitare la retrocessione.

Il Perugia comunica di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla Procura federale e che è disponibile, ovviamente a fornire qualunque chiarimento venga richiesto.

Questa la nota:

“AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento.

Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti”.