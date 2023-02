Incentivi assunzioni, ci sono 1,5 milioni di euro tramite Arpal Umbria - Tuttoggi

Fondi a valere sul por fse 2014-2020 per sostenere la crescita dell’occupazione e la ripresa del mercato del lavoro

Incentivi all’assunzione 2023: Arpal Umbria, 1 milione e mezzo di euro a valere sul POR FSE 2014-2020 per sostenere la crescita dell’occupazione e la ripresa del mercato del lavoro. Le imprese umbre potranno avvalersi dell’avviso per assumere nuovi lavoratori, con particolare attenzione alle categorie più fragili del mercato del lavoro come le donne, i giovani e gli over 55.

“Sostenere concretamente l’occupazione è prioritario – dichiara l’Assessore regionale Michele Fioroni -. Vogliamo premiare le imprese che assumono e creare posti di lavoro di qualità per sostenere la crescita economica del sistema produttivo regionale, guardando anche ai lavoratori interessati dalle crisi aziendali, come quelli in cassa integrazione”.