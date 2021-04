Incendio sui Sibillini, in azione due Canadair, strada chiusa GALLERY

Interessata una vasta area di bosco ceduo nella zona di Montesanto, vicino a San Pellegrino di Norcia | Sul posto vigili del fuoco e carabinieri forestali

Incendio sui Sibillini, nella zona di Montesanto, vicino alla frazione di San Pellegrino di Norcia. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali delle due stazioni del Parco di Norcia e Visso. I vigili del fuoco, vista la vastità del fronte hanno richiesto l’intervento di due Canadair, che stanno sorvolando l’area interessata dalle fiamme. Un bosco ceduto in direzione della strada che conduce a Castelluccio.

I carabinieri hanno chiuso la strada di accesso alla zona, anche per consentire ai Canadair di operare in sicurezza. I velivoli hanno fatto un pescaggi a Gerosa, poi per il rifornimento di acqua si è optato per Campotosto.

Non ci sono abitazioni minacciate dalle fiamme. L’allarme è stato lanciato da alcune persone del posto nel primo pomeriggio. In poco tempo le fiamme avevano già interessato un’area di 10 ettari.

Indagini in corso per accertare l’origine dell’incendio.

(notizia in aggiornamento)