Incendio in una palazzina, evacuate 12 famiglie - Tuttoggi

Attimi concitati, poco dopo le 14, per un incendio in una palazzina di via Martiri della Libertà (a fianco alla Chiesa di San Pio X), a Città di Castello.

A scatenare il rogo sarebbe stato un corto circuito dei contatori Enel a pianoterra. Il fumo, però, ha interessato tutto il condominio e, per precauzione, sono state fatte evacuare 12 famiglie da altrettanti appartamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco tifernati e l’autoscala proveniente da Perugia. Al momento non risultano inquilini intossicati.