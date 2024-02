Incendio Novaplast, indagini sulle cause | Ordinanza del sindaco

Ferriera di Torgiano, le fiamme durante la pausa per il pranzo, al vaglio i rilievi nel magazzino e nel reparto produzione fatti dai vigili del fuoco

Sulla base dei rilievi dei vigili del fuoco si indaga sull’incendio all’interno dell’azienda Novaplast di Ferriera di Torgiano, avvenuto venerdì, mentre i dipendenti erano in pausa pranzo. Incendio che anche per questo non ha causato conseguenze per i lavoratori (solo uno di loro, che si è trovato nelle vicinanze del rogo, si è fatto visitare precauzionalmente dal personale sanitario dell’autoambulanza giunta sul posto).

Le fiamme hanno interessato il magazzino e parte dei locali della produzione, dove si realizzano allestimenti con isolanti termici. Utilizzando dunque materiali plastici altamente infiammabili.

Da quanto si è appreso, il sistema anticendio dell’azienda si è attivato regolarmente, chiudendo le porte tagliafuoco, cosa che ha agevolato il compito dei vigili del fuoco, giunti con quattro squadre, che in circa due ore hanno potuto domare le fiamme.

Intanto, in attesa dei rilievi dell’Arpa, il sindaco di Torgiano ha emesso un’ordinanza che vieta il consumo di alimenti prodotti in loco e l’attività sportiva all’aperto in un raggio di 250 metri dallo stabilimento.