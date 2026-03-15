Incendio in una stalla: morti vari bovini, altri feriti - Tuttoggi.info

Alcuni bovini sono morti ed altri risultano feriti a seguito di un incendio che oggi ha interessato una stalla in località Spedalicchio di Umbertide. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, con il supporto di una squadra dalla Centrale di Perugia e dell’autoscala da Foligno.

L’incendio ha interessato il tetto ed i pannelli fotovoltaici installati su esso. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, alcuni bovini sono morti ed altri feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali, il personale dell’Usl e dell’Arpa.