Incendio in una stalla: morti vari bovini, altri feriti - Tuttoggi.info

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Incendio in una stalla: morti vari bovini, altri feriti

Redazione

Incendio in una stalla: morti vari bovini, altri feriti

Alcuni bovini sono morti ed altri risultano feriti a seguito di un incendio che oggi ha interessato una stalla
Dom, 15/03/2026 - 20:03

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Alcuni bovini sono morti ed altri risultano feriti a seguito di un incendio che oggi ha interessato una stalla in località Spedalicchio di Umbertide. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Città di Castello, con il supporto di una squadra dalla Centrale di Perugia e dell’autoscala da Foligno.

L’incendio ha interessato il tetto ed i pannelli fotovoltaici installati su esso. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, alcuni bovini sono morti ed altri feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali, il personale dell’Usl e dell’Arpa.

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