Fiamme in un'abitazione al secondo piano in località Sant'Orfeto | Al lavoro due squadre dei vigili del fuoco

Intervento in corso, da parte di due squadre dei vigili del fuoco, per un incendio in un’abitazione al secondo piano di una palazzina in località Sant’Orfeto.

Sul post anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Al momento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, non ci sono persone coinvolte.

(notizia in aggiornamento)