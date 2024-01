Incendio in un ristorante del centro storico AGGIORNAMENTI

L'allarme scattato all'ora di pranzo in via della Stella, sul posto i vigili del fuoco. Non ci sono persone coinvolte

Fiamme in un ristorante del centro storico di Perugia, in via della Stella. L’allarme è scattato all’ora di pranzo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour insieme a una squadra arrivata dalla centrale.

Sul posto, poi, l’allarme è rientrato, trattandosi di un principio d’incendio. I vigili del fuoco non segnalano persone coinvolte. L’intervento si è concluso poco dopo.