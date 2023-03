Intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi da Norcia e da Spoleto

I carabinieri indagano sull’incendio divampato in un ristorante a Preci. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Norcia e Spoleto, intervenuti con tre mezzi, dopo l’allarme dato alle 18.

Non ci sono persone ferite o intossicate. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco l’incendio si sarebbe originato nel locale frigoriferi, per poi estendersi al resto della struttura in legno.