Incendio in un appartamento, evacuata intera palazzina - Tuttoggi.info

Evacuata palazzina con 9 appartamenti a San Gemini dopo un incendio, vigili del fuoco Terni valutano il rientro delle famiglie

Paura in una palazzina di San Gemini per l’incendio che ha interessato uno dei 9 appartamenti che la compongono. L’intero edificio – di 3 piani – è stato evacuato dai vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre e una decina di uomini per spegnere le fiamme.

L’appartamento da cui è partito l’incendio, situato a piano terra, ha riportato ingenti danni, ma come detto sono state evacuate a scopo precauzionale anche tutte le altre abitazioni, con le famiglie residenti che attendono di conoscere se potranno rientrare a casa o dovranno passare la notte altrove.

Attualmente l’incendio risulta spento, mentre il funzionario tecnico intervenuto sul posto sta valutando l’agibilità degli appartamenti per consentire o meno il rientro. Nessuno comunque è fortunatamente rimasto ferito.

(Foto di repertorio)