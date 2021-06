Incendio in corso Tacito, fiamme e fumo in centro - Tuttoggi

Non ci sarebbero danni a cose, mentre un operatore di Radio Galileo è stato trasferito al Pronto Soccorso per un principio di intossicazione

Nel pomeriggio di oggi, 1 giugno, i Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nel centro della città per un incendio che si è sviluppato in una palazzo storico di corso Tacito.

Circolazione interrotta

L’edificio in questione è quello che ospita la storica sede di Radio Galileo; sul posto si sono portati, oltre ai Vigili del Fuoco, anche le forze dell’ordine per valutare l’evacuazione della struttura e un equipaggio del 118. Nel frattempo, per ragioni di sicurezza, la circolazione è stata interrotta.

Un uomo in ospedale

Un denso fumo, infatti, ha invaso il centro cittadino e gli interni del palazzo e, a quanto sembra da una prima verifica in loco, sembra che l’incendio sia scaturito dai contatori elettrici. Non ci sarebbero danni a cose, mentre un operatore di Radio Galileo è stato trasferito al Pronto Soccorso per un principio di intossicazione.

foto archivio