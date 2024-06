Incendio in appartamento, distrutta cucina - Tuttoggi.info

Incendio in un appartamento di Finocchieto, Stroncone. In fiamme cucina della casa, salvo il giovane inquilino

I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 25 giugno, nei pressi di Finocchieto nel comune di Stroncone per l’incendio di un appartamento. Secondo quanto è stato possibile apprendere le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, presso il locale cucina e, seppur si sia sviluppato un denso fumo e molto calore, sono rimaste circoscritte soltanto a quel locale. L’abitazione era occupata da un giovane che non è rimasto ferito. Le altre case del paese adiacenti a quella del sinistro non hanno riportato danni. Al momento risulta inagibile il solo vano cucina in attesa di una verifica più approfondita.