Incendio doloso divora "Barcone" prima della Festa della Trebbiatura "Evento si terrà lo stesso" - Tuttoggi

“Questa notte siamo stati oggetto di un gravissimo atto vandalico – dicono dalla Pro Loco di Branca – Oltre alla gravissima mancanza di rispetto, per uno dei beni più preziosi per l’uomo, il grano, c’è da dire che un ignobile gesto di questo tipo si abbatte come un macigno, sulla nostra festa, che per 2 anni, causa pandemia è stata sospesa”.

Gli organizzatori hanno però comunicato che la Festa della Trebbiatura si terrà lo stesso “per non rendere vano il lavoro di tanti uomini, donne, e ragazzi, che da settimane hanno preparato duramente questo evento”. Il Barcone, infatti, con la solidarietà degli eugubini e dei residenti della frazione, è stato già rimesso in piedi in atteso dell’evento clou tra poche ore.

“La Pro loco Branca stava riprendendo la sua normalità, proponendo come tradizione la festa della trebbiatura, con tanto di rievocazione di una delle pratiche più belle della vita agricola – ha dichiarato il vicesindaco Alessia Tasso – Per questo chi ha compiuto l’atto vandalico che ha distrutto il Barcone per la trebbiatura è ancora più da condannare. È da considerare non soltanto un grande sfregio, ma un gesto contro le nostre stesse radici ed è anche per questo che questa sera dovremo far sentire agli amici di Branca la nostra vicinanza partecipando alla loro festa”.