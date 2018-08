Incendio devasta azienda agricola

Un incendio ha devastato una rimessa agricola a Montepetriolo di Perugia. Le fiamme, che si sono sviluppate per cause in corso di accertamento, hanno irrimediabilmente danneggiato un trattore e diverse attrezzature dell’azienda agricola. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco con due mezzi agricoli ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Nessuna persona è rimasta coinvolta o intossicata.

